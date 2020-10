Daftar Harga Toyota Kijang Innova Terbaru, Nyaris Tembus Setengah Miliar

PIKIRAN RAKYAT - Toyota resmi meluncurkan Kijang Innova terbaru di Indonesia hari ini, Kamis 15 Oktober 2020.

Produk legendaris ini mendapatkan beberapa ubahan baik dari sisi ekterior, interior hingga penambahan fitur.

Tidak hanya itu, Toyota juga menambah varian baru Kijang Innova, yaitu Luxury Grade (G Luxury Gasoline dan V Luxury Gasoline) yang dilengkapi dengan captain seat di kabin tengah yang sebelumnya hanya ada di tipe Q dan Venturer.

Sedangkan secara spesifikasi, New Kijang Innova Luxury kini dibekali Integrated Air Purifier (Car Ionizer). Fitur ini disebut Toyota dapat meningkatkan kualitas udara di dalam kabin mobil.

Pada sisi seluruh varian New Kijang Innova mendapatkan beberapa sentuhan mulai dari New Grille Design with Dark Gray Paint and Chrome List Ornament, New Side Turn Signal Lamp Design with Black Ornament, hingga New Two Toned 16” Alloy Wheel.

Di varian V, New Kijang Innova kini menggunakan New Day-time Running Light, New Front Bumper with New Illuminating LED Fog Lamp, New Rear Combination Lamp with Black List, New Backdoor Black Paint Ornament, dan New Rear License Garnish.

Sementara pada varian G, terdapat ubahan berupa New Front Bumper with Halogen Fog Lamp.