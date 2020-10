Resmi Meluncur, Harga Toyota Fortuner Baru Tembus Rp 704 Juta

PIKIRAN RAKYAT - Toyota Fortuner terbaru resmi meluncur di pasar otomotif tanah air.

Beberapa ubahan dilakukan Toyota pada produk unggulannya di segmen Sport Utility Vehicle (SUV).

Seperti dibagian eksterior berupa penggunaan New Front Bumper Design, New Radiator Grille Design, New LED Head Lamp Design, New LED Fog Lamp Design.

Ada juga penambahan ornamen chrome pada bumper, grille, dan fog lamp. Sentuhan diberikan pada semua model, bedanya pada TRD Sportivo garnish chrome berkelir dark.

Pada bagian samping, perubahan terlihat pada aplikasi velg alloy 18 inchi baru yang menguatkan kesan tangguh dan mewah di tipe TRD Sportivo. Outer mirror seluruh model memakai kelir sewarna bodi sedangkan TRD Sportivo memakai kelir hitam.

Warna hitam juga dipakai pada step dan step cover TRD Sportivo dan G, sementara tipe lainnya mengaplikasikan warna silver.

New LED Rear Lamp Combination memberikan siluet tampilan di malam hari yang advance dan classy. Bumper belakang tipe TRD Sportivo memperoleh tambahan spoiler, termasuk backdoor garnish seluruh model disematkan warna krom dan black krom untuk TRD Sportivo.