Trans7 Siarkan Langsung MotoGP Le Mans Prancis, Cek Link Live Streaming di Sini

Sebeeentar lagi @nat.germania bakal temenin siang para GP Mania dirumah! . Ga ketinggalan tentunya bagi bagi hadiah tentunya..! yang udah ikutan pekan lalu! yuk di cek cek, nanti ada nama kamu ga di layar kaca? . Jangan lupa juga jam 16:00 sore nanti ada mba @lucy.wiryono sama om @jonilonomulia di Live Race GP Le Mans hanya di Trans7! Okeeee.!

Editor: Rizki Laelani