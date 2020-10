Saluran Resmi Nonton MotoGP Le Mans Prancis Sore Ini, Klik Link Live Streaming Trans7 di Sini

View this post on Instagram

ADA YANG WARNA-WARNI TAPI BUKAN PELANGI (NOMOR 1 PALING NGEJREENG) . gimana gimana udah mengundang tontonan banget kan caption mimin? . Rossi kalo pake motif hibiscus pasti keren keren aja, coba mimin yg pake di matic mimin.. pasti udah dihujat seluruh netijen.. . sekeren apa warna-warni rossi? nanti jam 13:30 hanya di TopSpeed MotoGP Trans7..! bonne après-midi ..!