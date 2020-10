Honda Ungkap Alasan Mundur dari Balapan Jet Darat, Tak Lagi Pasok Mesin untuk Mobil F1 Tahun Depan

PIKIRAN RAKYAT - Honda membuat kejutan dengan pengumuman terbarunya.

Brand otomotif asal Jepang tersebut mengumumkan mundur dari dunia balap Formula 1 mulai musim depan.

Hal ini membuat beberapa tim yang menggunakan mesin Honda harus mencari alternatif lain agar tetap bisa ikut serta dalam Formula 1 musim 2021.

Keputusan ini diambil karena Honda mengatakan ingin fokus terhadap pengembangan mesin ramah lingkungan dalam upaya mengurangi polusi karbon.

Takahiro Hachigo, Representative Director and CEO of Honda Motor Co., Ltd. mengatakan, di ajang F1, Honda sukses mencapai tujuan dengan meraih beberapa kemenangan.

Selanjutnya, Honda ingin menyalurkan kekuatan untuk mencapai inovasi di bidang baru dalam menciptakan unit tenaga dan energi bebas karbon serta mewujudkan pengimbangan karbon.

Pikiran-Rakyat.com, Senin 5 Oktober 2020. "Ini akan menjadi tantangan yang berat dan sulit seperti berkompetisi di F1 , dan juga akan menjadi tantangan besar yang harus dihadapi Honda bersama masyarakat," papar Hachigo dalam keterangan resminya pada, Senin 5 Oktober 2020.

Honda kembali berkompetisi di ajang F1 pada tahun 2015. Kala itu, Honda memasok untuk beberapa tim. Pada musim 2020 ini, Honda memasok mesin untuk dua tim sekaligus, yaitu Red Bull Racing dan Scuderia AlphaTauri.