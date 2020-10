MINI Cabrio Sidewalk Edition Dijual Terbatas di Indonesia, Seperti Apa Spesifikasinya?

PIKIRAN RAKYAT – MINI Indonesia resmi menjual mobil dengan 2 kap pintu terbarunya, the new MINI Cabrio Sidewalk Edition.

Mobil edisi khusus yang hadir pertama kalinya untuk model MINI Cabrio di Indonesia hanya dijual dengan jumlah terbatas.

Mobil berukuran mungil ini dibanderol dengan harga off the road di Indonesia sebesar Rp880 juta .

Desain mobil ini sangat cocok bagi penggemar otomotif yang menyukai perjalanan santai sambil menikmati cuaca dan angin di musim libur panjang menyenangkan, baik bersama keluarga ataupun kerabat.

Selain itu, tidak kalah penting MINI Cabrio SideWalk Edition juga menyematkan fitur yang kekinian dengan balutan bahan yang premium pada model ini

"MINI Indonesia untuk pertama kalinya hadirkan edisi khusus dari model atap-terbuka MINI Cabrio dengan the new MINI Cabrio Sidewalk Edition yang hadir dengan jumlah yang sangat terbatas," ujar Jodie O’tania, Director of Communications BMW Group Indonesia melalui keterangannya,

Spesifikasi yang ditonjolkan pada MINI Cabrio SideWalk Edition ini diantaranya sistem atap terbuka daya listrik, interior yang premium, dan mesin bisa diandalkan pada kelasnya.

Dikutip oleh Pikiran Rakyat.com dari Antara. MINI Cabrio menjadi satu-satunya model atap-terbuka di segmen compact-car premium.