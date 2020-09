MotoGP Catalunya 2020: Cek Link Live Streaming Trans7 hingga Jadwal Balap Resmi Diundur

View this post on Instagram

5 Tahun terakhir ada 2 Spaniard dan 2 Italiano yang jadi Raja di Catalunya, . Spaniard-nya siapa lagi kalo bukan Marc Marquez dan Jorge Lorenzo. . Tahun ini dua raja Spanyol ini gada , kira kira masih digdaya ga ya? . Ulasan lengkapnya udah mimin siapin di Top Speed MotoGP Trans7, minggu siang pukul 13:30!