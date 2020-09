LINK Live Streaming Trans7 MotoGP Catalunya Malam Ini: Tim Honda Positif COVID-19, Dovizioso Optimis

View this post on Instagram

Ada @asputt siang ini mau umumin 4 orang pemenang kuis minggu lalu..! . Eeits tenang, mimin masih punya banyak hadiah, pokonya pantengin TopSpeed MotoGP siang ini.. . buat yg komen cara ikutannya gmana? cara ikutannya gmana..? . zzz... nih mimin jelasin.. kamu cukup jawab soal kuis yg dikasih mba @asputt, dengan comment dipostingan mimin atau boleh DM... . Pemenangnya dipilih secara acak, dan tentunya yg jawab bener doong.. nanti kandidatnya mimin DM minta data diri deh... cuss gampang kan? gaperlu posting ini itu..