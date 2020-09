Suzuki Ertiga Buatan Karawang Jadi Primadona di Meksiko

PIKIRAN RAKYAT - Tidak hanya memproduksi mobil untuk kebutuhan dalam negeri, Suzuki juga melakukan ekspor mobil yang mereka produksi di Karawang, Jawa Barat ke berbagai negara.

Mexico salah satunya. Negara di kawasan Amerika Utara ini menjadi yang terbanyak menerima ekspor Suzuki Ertiga buatan Karawang.

Tercatat, pada Agustus 2020, ekspor Completely Built Up (CBU) mencapai 1.071 unit. Angka ini 55 persennya atau 591 unit disumbang oleh Ertiga.

Aris Yuliyantoro, Assistant Dept. Head Production Planning Control PT Suzuki Indomobil Motor (SIM) mengatakan, meski saat ini pasar otomotif dunia tengah berjuang akibat pandemi Covid-19, namun ekspor yang diraih Suzuki terbilang pulih.

"Kalau di segmen SUV kami ada XL7, di segmen MPV angka ekspor kami masih didominasi oleh All New Ertiga. Bahkan selama Januari – Agustus 2020, All New Ertiga menjadi model

dengan kontribusi ekspor tertinggi yaitu 49%,” papar Aris dalam keterangan resminya.

Pada Agustus 2020, PT SIM berhasil mengapalkan 5.132 unit mobil baik dalam bentuk CBU maupun Completely Knock Down (CKD).

Dari total ekspor tersebut, All New Ertiga menyumbang kontribusi kedua terbesar setelah XL7 dengan jumlah ekspor sebanyak 1.007 unit CBU dan 780 unit CKD.