Nama Insinyur Muslim Inspirasinya, Turki Sudah Uji Coba Mobil Terbang Padahal Amerika Baru Rencana

PIKIRAN RAKYAT- Turki selangkah lebih maju dibanding negara-negara raksasa otomotif eropa dan Amerika.

Pasalnya, dikutip Zonajakarta.com dari Antara, di Amerika, ide mobil terbang baru kembali dibahas di General Motors (GM).

Amerika melalui General Motors berencana mengusung program nol kecelakaan, nol emisi, dan nol kemacetan (zero crashes, zero emissions and zero congestion).

Dikutip dari USA Today, Sabtu, produsen mobil AS sedang mempertimbangkan opsi di pasar mobil udara.

Opsi tersebut dapat mencakup membuat taksi udara atau bermitra dengan perusahaan lain untuk membuatnya.

"Ini tentu saja ruang yang kami pertimbangkan," kata Stuart Fowle, juru bicara GM.

"Seperti yang dikatakan Mary Barra, ketika kita memikirkan Ultium dan semua potensinya, aerial adalah bidang yang kita lihat."