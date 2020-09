Live Streaming Trans7 & Klasemen MotoGP 2020: Fabio Quartararo Waspadai Motor 'Sempurna' Suzuki

View this post on Instagram

pastinya selalu ada yg fresh dari segmen offtrack . episode kali ini mimin cuma mau pamer, aktivitas mmimin sama kesayangan mimin pas lagi gada balapan.. . mancing, becanda hahahihi, plus jalan jalan.. . yg kepo nanti nonton lebih awal ya , jam 12:30 WIB hanya di TopSpeed MotoGP Trans7

