Jelang MotoGP San Marino, Franco Morbidelli Jelaskan Makna dari Desain Helm Terbarunya

PIKIRAN RAKYAT - Gelaran MotoGP akan menggelar balapan di Sirkuit Misano pada Minggu, 13 September 2020.

Ini merupakan seri keenam dalam gelaran MotoGP musim 2020 dengan tajuk Gran Premio Lenovo di San Marino e della Riviera di Rimini.

Jelang seri ini, pembalap Petronas Yamaha, Franco Morbidelli akan menggunakan helm baru.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari motorsport, Morbidelli menjelaskan jika ada makna khusus dari desain helm terbarunya.

Morbidelli menjelaskan jika desain itu mempunyai pesan untuk menghapus rasialisme.

Desain itu juga memiliki makna penting untuk mengingat bahwa kita semua adalah sama.

Di helm Morbidelli terlihat terdapat sosok karakter Spike Lee yang berasal dari film Do The Right Thing.