Jadwal Live Streaming MotoGP San Marino 2020 Sore Ini, Pole Position Didominasi Yamaha

Seri ke-7, GP San Marino bakal jadi seri perdana yg pake penonton dimusim ini . seneng deh.. akhirnya mimin ga sendirian lagi di tribun.. . usut punya usut, ini bentuk inisiasi pemerintah wilayah setempat, buat bangkitkan kembali pariwisata yg lg mati suri akibat pandemi, sekaligus kampanye bahwa Italia kini sudah membaik.. . keren yah?.. yuk GPMania Indonesia jangan mau kalah, kita juga bisa buat Indonesia membaik, biar musim depan Mandalika juga bisa pake penonton! . Kita dirumah aja nonton Top Speed MotoGP yg tayang lebih awal pukul 12:30 WIB hanya di Trans7! Happy Watching gaess!!

A post shared by OFFICIAL MOTOGP TRANS7 (@officialmotogpt7) on Sep 12, 2020 at 7:21pm PDT