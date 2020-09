Dealer Toyota Auto2000 Tawarkan Kemudahan Miliki New Yaris, Cicilan Hanya Rp 4 Jutaan per Bulan

PIKIRAN RAKYAT - Jaringan dealer terbesar Toyota, Auto2000 bakal menggelar Virtual Weekend Sales yang diadakan hari Sabtu, 12 September 2020.

Di acara tersebut, Auto2000 bakal memaparkan berbagai informasi, seperti seputar teknologi hybrid Toyota yang ada di C-HR Hybrid, Corolla Cross Hybrid, Altis Hybrid, Alphard Hybrid, serta Camry hybrid.

Selain itu, Auto2000 juga menghadirkan layanan transaksi pembelian mobil baru Toyota secara virtual.

Baca Juga : Bisa jadi Jalan Raya, ini 5 Fakta Unik Sirkuit MotoGP Mandalika di Lombok

Sehingga calon konsumen cukup di rumah saja untuk membeli produk Toyota.

loading...

Sementara untuk menarik minat calon konsumen, terdapat beberapa program penjualan. Salah satunya yaitu program penjualan New Yaris.

New Yaris yang ditawarkan mulai Rp 263,4 juta untuk tipe terendah, 1.5 G M/T 3 Airbags, dengan menggunakan menu simulasi kredit di Auto2000 Digiroom bisa dimiliki dengan down payment (DP) 30% dan tenor 5 tahun.

Baca Juga : Diprediksi Jadi Penerus Avanza dan Xenia, Daihatsu DN Multisix Punya Desain Pintu yang Tidak Lazim

Sedangkan untuk perhitungan DP sebesar Rp 70 jutaan dan cicilan Rp 4 jutaan per bulan. Dan untuk New Yaris 1.5 S CVT TRD 7 Airbags dapat dibeli dengan down payment (DP) 30% dan tenor 5 tahun.