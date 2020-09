Cegah Penularan Covid-19, BMW Indonesia Donasikan 2.500 Paket Sanitasi Untuk Anak-anak

PIKIRAN RAKYAT - BMW Group Indonesia hari ini, Kamis 10 September 2020 mendonasikan 2500 paket Sanitasi khusus untuk anak-anak melalui organisasi independen internasional Save the Children (STC).

Bantuan senilai Rp 124 juta ini diberikan untuk penyediaan akses sanitasi dasar untuk anak-anak.

Pasalnya menurut data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus kematian anak tertinggi karena COVID-19 di Asia.

Bantuan tersebut diserahkan di Kantor Pusat BMW Group Indonesia di The Plaza Building, Thamrin Jakarta oleh Head of Government & External Affairs, BMW Group Indonesia, Tami Notohutomo kepada perwakilan Save the Children, Rizal Algamar, Chief of Business Development, STC Indonesia untuk selanjutnya diteruskan kepada anak-anak di daerah DKI Jakarta.

Tami menjelaskan, secara khusus di Indonesia, jumlah kasus terinfeksi Covid-19 masih terus bertambah setiap harinya termasuk di antaranya adalah anak-anak.

Sebagai perusahaan global yang mementingkan pertumbuhan yang berkesinambungan dengan memahami masalah sosial, khususnya untuk generasi mendatang, BMW Group memiliki komitmen untuk membantu anak-anak di berbagai belahan dunia.

"Dengan pandemi yang sedang terjadi dan data yang cukup mencemaskan terhadap tingkat infeksi pada anak, kami mendonasikan 2500 paket Sanitasi khusus untuk anak-anak," terang Tami daalam keterangan resminya pada Pikiran-Rakyat,com.