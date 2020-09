Jadwal MotoGP 2020 Akhir Pekan Ini: Tanpa Marc Marquez, Tantangan Valenino Rossi Raih Juara Keempat

View this post on Instagram

Tadi malem mimin Video Call-an sama kesayangannya mimin . ya gitu nanya apa kabar? udah makan? gmana tangannya? kapan bisa balepan? trus nostalgia masa masa indah bercanda bareng.. . yg kepo hubungan mimin sama babang marquez, cus jam 13:30 hanya di segmen Offtrack TopSpeed MotoGP tentuunyaa ... ????????

