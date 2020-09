Simak Perbedaan Spesifikasi Toyota Yaris Varian G dengan TRD Sportivo

PIKIRAN RAKYAT - PT Toyota Astra Motor (TAM) baru saja meluncurkan mobil terbarunya yaitu New Toyota Yaris pada Selasa, 8 September 2020.

Setelah sebelumnya meluncur di Thailand pada awal Agustus lalu, mobil hatchback ini hadir di Indonesia dengan berbagai fitur unggulan.

Dengan tagline terbaru berjudul Start Your New Excitement, New Yaris tidak hanya dibuat untuk memenuhi ekspektasi kawula muda saja akan suatu kendaraan.

Akan tetapi mobil ini menawarkan sensasi berkendara yang menyenangkan dengan berbagai pengembangan terbaru yang telah dibuat oleh Toyota.

Sudah resmi meluncur di pasar otomotif Indonesia, New Toyota Yaris tersedia dalam dua pilihan versi yang berbeda.

Ada Toyota Yaris G Grade dan juga ada Toyota Yaris TRD Sportivo.

Toyota Yaris G Grade Dok Foto PT Toyota Astra Motor (TAM)

Harga kedua mobil ini memiliki selisih yang cukup jauh.