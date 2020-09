New Toyota Yaris Resmi Meluncur di Indonesia, Harga Naik Rp 8 Jutaan

PIKIRAN RAKYAT - PT Toyota Astra Motor (TAM) resmi meluncuran New Yaris di pasar otomotif tanah air hari ini, Selasa 9 September 2020.

Hathback andalan Toyota ini hadir dengan beberapa ubahan dari sisi eksterior serta interior.

Marketing Director PT Toyota–Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy mengatakan Yaris merupakan hatchback kompak yang memiliki DNA kepraktisan yang baik, mesin yang bertenaga, dan handling yang stabil.

Seiring dengan berjalannya waktu, terjadi perubahan tren dan kebutuhan pelanggan yang menginginkan Yaris lebih stylish, youthful, dan lincah.

"Untuk itu, konsep improvement pada New Yaris kali ini adalah melengkapi dan menguatkan DNA Yaris dengan nilai tambah berupa kelincahan sebagai hasil dari radius putar yang lebih pendek serta desain eksterior yang stylish dan youthful,” kata Anton.

Toyota menyebut, Yaris terbaru hadir dengan aura stylish serta bernuansa youthful. Hal ini terwujud dari ubahan pada bagian wajah mobil ini.

Pada varian tertinggi, Yaris TRD Sportivo, pembaruan terletak pada bagian New Striking LED Headlamp Design, New LED Fog Lamp Design, dan Attractive New Front Grille and Bumper.



Selain itu, Yaris terbaru secara ukuran juga lebih panjang 315 mm, lebar lebih lebar 5 mm, dan tinggi lebih rendah 45 mm dari model sebelumnya.