Peringati Harpelnas, Asuransi Astra Bagikan Suvenir Kesehatan pada Para Pelanggannya

PIKIRAN RAKYAT - Asuransi Astra selalu berusaha untuk meningkatkan kepercayaan kepada para pelanggannya.



Ini dikarenakan tanpa adanya kepercayaan para pelanggan, perusahaan asuransi ini tidak akan bisa bertahan di Indonesia selama 64 tahun.



Dalam memperingati Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada Jumat, 4 September 2020 lalu, Asuransi Astra membagikan suvenir khusus bagi para pelanggan tercintanya.

Baca Juga: Sebut Pernyataan Jokowi Terlambat, Fadli Zon: Harusnya Maret Lockdown



Berdasarkan rilisan resminya pada tim Pikiran-Rakyat.com, mereka membagikan healthy kit terhadap para pelanggannya.



Healthy kit tersebut berupa Masker Teman Tuli, PoliGrab, Yogurt Bar, dan Vitamin yang berguna bagi kesehatan.



Tak ketinggalan, healthy kit dalam bentuk lain juga diberikan pada pelanggan asuransi kesehatan dan asuransi komersial Asuransi Astra.

Baca Juga: Sinopsis Film: A Walk Among The Tombstone



CEO Asuransi Astra, Rudy Chen terjun langsung ke area unit layanan Garda Center untuk menyapa dan memberikan pelayanan langsung kepada para pelanggan yang datang.



Pada kesempatan ini, Rudy sekaligus Chief Marketing Officer - Retail Business, Gunawan Salim dan Chief Financial Officer, Leonard W. S. Siregar beserta seluruh kepala cabang Asuransi Astra juga turun memberikan apresiasi langsung kepada pelanggan.



Peringatan Harpelnas yang biasanya mengadakan kunjungan setiap tahunnya digantikan menjadi kunjungan virtual melalui video call conference yang diwakilkan oleh Hendry Yoga selaku Chief Operating Office.

Baca Juga: Update Harga Sepeda Lipat POLYGON, UNITED, dan PACIFIK, Mulai dari Rp4 Jutaan



Bantuan yang diberikan yaitu perlindungan asuransi Garda Me untuk 640 tenaga kesehatan Rumah Sakit Rekanan Garda Medika yaitu group RS Mitra Keluarga, RS Premier, dan RS Hermina.



Total nilai bantuan yang diberikan oleh asuransi astra tersebut ada di angka Rp 6,4 miliar.



Rudy menyatakan bahwa demi bisa bertemu dengan para klien di tengah masa pandemi Covid-19 merupakan tantangan tersendiri bagi Asuransi Astra.



"Kepercayaan dari pelanggan adalah segalanya bagi kami, memberikan layanan terbaik merupakan hal mutlak yang harus kami berikan kapanpun dan dimanapun mau bagaimanapun kondisinya.



"Semoga niat baik kami terus mendapatkan respons yang baik juga dari seluruh pelanggan.” tutur Rudy menutup pernyataan.***