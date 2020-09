Miiki 78 Titik Pemberhentian, Angkot Toyota Hiace dari Transjakarta akan Diujicoba selama 6 Bulan

PIKIRAN RAKYAT - Ada kabar baik bagi Anda yang senang menggunakan moda transportasi angkutan kota (angkot) untuk sehari-hari di Kota Jakarta.

Pasalnya pada Jumat, 4 September 2020 kemarin, PT Transjakarta baru saja meluncurkan sebuah unit terbaru purwarupa mobil mikrotrans di masa depan.

Tidak menggunakan mobil MPV biasa, mikrotrans yang diluncurkan oleh PT Transjakarta dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini berupa mobil Toyota Hiace.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari PT Transjakarta, mobil angkot Toyota Hiace ini akan melayani rute JAK10 yang melalui Tanah Abang – Kota.

Tidak sembarangan berhenti, mobil ini akan memiliki 78 tempat titik pemberhentian yang sudah disediakan oleh PT Transjakarta.

Direktur Pelayanan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Achmad Izzul Waro menyampaikan, berbeda dengan armada mikrotrans mereka sebelumnya, unit The All New Mikrotrans ini dirancang lebih nyaman.

Ini dikarenakan angkot Toyota Hiace tersebut sudah didesain sedemikian rupa sehingga bisa membuat penumpang yang ada di dalamnya merasa nyaman.

"Mobil sudah dilengkapi dengan air conditioner (AC) serta lebih lega karena memiliki kapasitas yang lebih banyak yakni 15 orang saat kondisi normal.