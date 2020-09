New Toyota Yaris Meluncur di Indonesia Pekan Depan, Apa yang Berubah?

PIKIRAN RAKYAT - Langkah impresif tampaknya tengah dilakukan PT Toyota Astra Motor (TAM) dalam dua bulan terakhir.

Setelah meluncurkan empat model sekaligus secara beruntun di bulan Agustus 2020, kini yang terbaru Toyota berencana menghadirkan New Yaris di pasar otomotif Tanah Air.

Berdasarkan undangan yang diterima redaksi Pikiran-Rakyat.com, peluncuran New Toyota Yaris bakal dilakukan pada Selasa, 8 September 2020.

Untuk peluncurannya bakal dilakukan secara virtual melalui akun media sosial resmi Toyota Indonesia.

"Melalui surat ini PT. Toyota-Astra Motor mengundang rekan - rekan media untuk menyaksikan acara New Yaris : Start Your New Excitement Digital Launching," tulis Toyota dalam undangannya yang diterima redaksi Pikiran-Rakyat.com, Selasa 1 September 2020.

Belum diketahui secara pasti terkait spesifikasi New Yaris yang bakal diluncurkan di Indonesia.

Namun sebelumnya Toyota lebih dulu meluncurkan new Yaris di Thailand. Jadi ada kemungkinan spesifikasinya tidak akan jauh berbeda.