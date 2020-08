F1 2020: Cerita Dua Pebalap Tim Renault saat Jajal Grand Prix Belgia, Tikungan Menguntungkan

View this post on Instagram

FP3 final lap times - always nice to see! P2 // Esteban 1:43.485 P7 // Daniel 1:43.973 #RSspirit #BelgianGP #Renault #F1 #Formula1 #DanielRicciardo #EstebanOcon #DR3 #EO31

A post shared by Renault F1 Team (@renaultf1team) on Aug 29, 2020 at 4:31am PDT