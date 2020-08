ARMY Wajib Lihat, BTS dan Hyundai Kolaborasi Rilis Lagu Khusus

PIKIRAN RAKYAT - Hyundai Motor Company menggandeng boy band asal Korea Selatan BTS untuk memperkenalkan brand khusus yang didedikasikan untuk produk listrik (EV).

Bahkan BTS sampai merilis lagu baru berjudul "IONIQ: I’m On It", untuk merayakan peluncuran “IONIQ in charge of turning the world”.

Lagu tersebut dibuat untuk menyuarakan tema yang sejalan dengan tujuan Ioniq.

Yakni untuk menyediakan pengalaman mobilitas listrik yang ramah lingkungan dan terhubung dengan solusi gaya hidup.

Para personil BTS, RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, dan Jung Kook mengungkapkan perasaan dalam menemukan, keingintahuan, harapan, kreativitas, dan inspirasi untuk masa depan melalui lagu tersebut.

Mobil konsep Hyundai EV Prophecy turut ditampilakan dalam video dari lagu terbaru BTS itu.

SungJong Ha, Presiden Direktur PT Hyundai Motors Indonesia mengatakan kolaborasi baru antara Hyundai dan BTS menjadi tonggak sejarah bagi Hyundai di dunia, termasuk di Indonesia.