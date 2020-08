Dibandrol Rp 6 Miliar Lebih, Mobil BMW Termahal di Indonesia Ludes Terjual

PIKIRAN RAKYAT - BMW Indonesia meluncurkan produk flagship terbaru, M8 Coupe Competition dan M8 Gran Coupe Competition.

Hadir dengan status terbatas, kedua itu dijual Rp6,749 miliar off the road untuk BMW M8 Coupe Competition dan Rp6,689 miliar off the road untuk BMW M8 Gran Coupe Competition.

Meski berbandrol fantastis, nyatanya kedua mobil tersebut sudah ludes terjual.

Hal ini Hal ini seperti yang diungkapkan Director of Communications BMW Group Indonesia, Jodie O'tania.

"Mobil yang kami luncurkan ini, kedua modelnya sudah dalam status sold out untuk tahun," terang Jodie saat peluncuran secara virtual, Jumat 28 Agustus 2020.

Jodie menjelaskan, BMW Indonesia mendatangkan sport car tersebut dengan jumlah tak lebih dari lima unit untuk kedua modelnya.

"Memang jumlah yang kita datangkan terbatas. Karena unit dari Jerman juga terbatas. Dan ternyata minat konsumen di sini ada, jadi sudah sold out," tambah Jodie.