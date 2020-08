Toyota Hilux Terbaru Resmi Meluncur di Indonesia, Gendong Mesin 2.400 Cc

PIKIRAN RAKYAT - Toyota resmi meluncurkan Hilux terbaru di Indonesia.

Mobil ini diperkenalkan secara virtual melalui layanan Youtube Toyota Indonesia hari ini, Kamis 27 Agustus 2020.

Mobil pikap yang memiliki DNA sebagai kendaraan komersial ini hadir dengan desain yang lebih bergaya, kokoh, gagah, dan dinamis dari model sebelumnya.

President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Susumu Matsuda mengatakan, New Hilux merupakan implementasi komitmen Toyota untuk senantiasa mewujudkan Ever Better Cars yang juga didasari semangat Let’s Go Beyond.

"New Hilux, dengan pengalaman panjang sebagai kendaraan komersial dan pemenang di ajang Dakar Rally, merupakan kendaraan komersial dengan wajah modern dan berkelas, dengan kemampuan terbaik untuk mendukung mobilitas bisnis," ungkap Matsuda dalam keterangan resminya pada Pikiran-Rakyat.com.

New Hilux hadir dalam beberapa pilihan model, mulai dari double cabin atau single cabin, 4x2 atau 4x. Sedangkan untuk sentuhan penyegaran terlihat pada model D-Cab yang pada grille trapezoidal dibuat lebih tebal serta mendominasi bagian depan.

Desain bertema 3 dimensi begitu menonjol di bagian bumper depan dengan profil lekukan yang terlihat attractive.