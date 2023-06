Mobil Listrik Lexus RZ Resmi Meluncur di Indonesia, Jaminan Garansi Baterai 8 Tahun

PIKIRAN RAKYAT - Lexus Indonesia resmi memasarkan mobil listrik New Lexus RZ di Indonesia. Mobil ini sebelumnya sempat diperkenalkan di pameran otomotif Gaikindo Jakarta Autoweek (GJAW) 2023.

Untuk harganya, mobil listrik New Lexus RZ memiliki banderol yang lumayan tinggi. Mobil ini dijual dengan harga Rp2,287 miliar On The Road (OTR) DKI Jakarta.

Terkait penjualan mobil ini, Lexus membeberkan soal kapan mobil listrik tersebut sampai di tangan konsumen. Menurut Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy, seharusnya New Lexus RZ bisa cepat sampai di tangan konsumen.

Pasalnya mobil ini akan langsung mulai dikirimkan jika ada konsumen yang membelinya.

"Bulan ini mulai pengiriman. Sudah mulai didelivery juga ke diler, baru ke konsumen. Jadi mulai hari ini," ucapnya.

Tapi untuk pengadaannya, New Lexus RZ ini bukan di stok di diler-diler. Lexus akan meminta mobil jika ada pembeli yang melakukan pembelian.

"Untuk RZ (New Lexus RZ) kita minta cukup banyak suplai. Nanti tergantung demand pastinya. Jadi kalau demandnya cukup banyak, suplai yang kita dapatkan sebenarnya cukup avalaible," tuturnya.

