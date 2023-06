Lexus Resmi Pasarkan Mobil Listrik RZ di Indonesia, Harga Tembus Rp2,2 Miliar

PIKIRAN RAKYAT - Setelah diperkenalkan di ajang Gaikindo Jakarta Autoweek (GJAW) 2023, Lexus Indonesia akhirnya merilis mobil listrik All New Lexus Lexus RZ.

Mobil listrik Lexus RZ 450e yang diproduksi di Jepang tersebut ditawarkan dengan bandrol Rp 2,287 miliar (On the road Jakarta).

General Manager Lexus Indonesia, Bansar Maduma mengatakan, setelah melakukan berbagai kesiapan dan uji layak. Lexus Indonesia akhirnya bisa merilis All New Lexus RZ di Indonesia.

"Kami sangat antusias untuk mengumumkan bahwa Lexus Indonesia secara resmi meluncurkan The All New Lexus RZ yang merupakan dedicated BEV model pertama Lexus dan The All New Lexus RX Hybrid Electric Performance yang merupakan tipe tertinggi dari seluruh jajaran The All New Lexus RX," ungkap Bansar.

Bansar mengungkapkan, kehadiran mobil listrik murni ini merupakan momen menunjukkan komitmen Lexus dalam memberikan kemewahan yang personal (Making Luxury personal).

Secara spesifikasi, The All New Lexus RZ dibekali dengan baterai berkapasitas 71,4 kWH, dilengkapi dengan Thermal Management System. Fitur ini berfungsi untuk menjaga suhu baterai. Sementara kemampuan baterai pada mobil ini bisa mencapai jarak tempuh hingga 400 km.

Secara tampilan Spindle Body Concept yang dibuat khusus untuk sebuah BEV. Di bagian samping, tampilannya dilengkapi dengan 20-inch Alloy Wheels Dark Premium Metallic yang membuat tampilannya semakin stand-out.

Pada bagian belakang, mobil ini juga sudah diasup dengan L-shaped Light Bar yang memanjang ditambah dengan Unified Lexus Logo yang mempertegas identitas desain khas Lexus yang semakin menampilkan kesan yang mewah.