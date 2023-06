Daihatsu Luncurkan Penyegaran New Terios yang Sporty Adventure

PIKIRAN RAKYAT - Daihatsu resmi meluncurkan penyegaran New Terios dengan tampilan yang Sporty Adventure pada 8 Juni 2023 berlokasi di Ancol, Jakarta. Peluncuran penyegaran New Terios ini merupakan komitmen Daihatsu untuk selalu memberikan produk yang best fit sesuai dengan pasar otomotif di Indonesia.

Sebagai kendaraan SUV (Sport Utility Vehicle) berkapasitas 7 penumpang sekaligus menjadi ikon kendaraan petualang melalui program Terios 7 Wonders ini telah hadir menemani pelanggan hampir 17 tahun di Indonesia. Daihatsu Terios terus mendapat sambutan positif dari masyarakat, yang dibuktikan dengan lebih dari 300 ribu pelanggan yang mempercayakan pilihannya kepada Terios sejak peluncuran perdananya 2006 hingga saat ini.

“Dengan beragam fitur baru terkini, New Terios dapat menjadi mobil SUV pilihan yang cocok bagi mereka yang aktif dan berkarakter, yang ingin lebih mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan tema Reflaction of You, sekaligus memberikan pengalaman berkendara seru serasa berpetualang,” ujar Sri Agung Handayani, Marketing Director dan Corporate Planning and Communication Director PT Astra Daihatsu Motor.

Kini, New Terios hadir dengan 3 penyegaran utama, yakni pada sisi Eksterior, Interior, serta Fitur Keamanan dan Keselamatan.

Pada sisi eksterior, New Terios hadir dengan desain baru yang lebih meliputi bumper, grille, smoke headlamp, dan illuminating lamp yang membuatnya tampak lebih sporty dan adventure. Dengan penyematan desain aero kit pada bagian bumper depan-belakang, ditambah side stone guard, serta side body molding pada bagian bodi samping yang terdapat khusus pada varian tertinggi (R Custom), membuat New Terios juga tampil lebih sporty.

New Terios juga dibekali dengan Alloy Wheel atau roda berdiameter mulai dari 16–17 inch tergantung varian yang dipilih, membuat tampilan New Terios semakin gagah dan tangguh dalam melewati berbagai kondisi jalan.

Sedangkan pada bagian interior, New Terios hadirkan suasana kabin baru yang elegan dan sporty dengan dominasi tema hitam dipadukan aksen merah, serta jok kursi kombinasi kulit membuatnya semakin terlihat.

Berkendara dengan New Terios juga semakin nyaman dan menyenangkan tanpa takut kehabisan baterai smartphone selama perjalanan berkat fitur wireless charger yang terdapat pada console box. Selain itu, dengan adanya Touchscreen Audio 7’ inch yang modern dan dapat terkoneksi dengan smartphone dan kompatibel dengan Android Auto dan Apple Car Play semakin melengkapi hiburan dan kenyamanan tersendiri bagi penggunanya selama berkendara. Semua fitur pada Interior ini bisa didapatkan mulai dari varian R ke atas.