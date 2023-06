Mitsubishi Buka Keran Pemesanan SUV Baru, Modal Rp5 Juta Dapat Pesaing Hyundai Creta

PIKIRAN RAKYAT - Meski belum dipasarkan, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales (MMKSI) mulai membuka pemesanan atau inden mobil barunya. Inden dilakukan untuk versi produksi dari mobil konsep Mitsubishi XFC Concept.

Mobil ini nantinya akan turun di segmentasi SUV compact. Jika sudah diluncurkan, maka produk baru Mitsubishi akan bersaing dengan SUV lainnya seperti Hyundai Creta, Honda HR-V, dan lainnya.

Terkait proses peluncuran, MMKSI mengumumkan jika mobil ini sudah bisa diinden oleh konsumennya. Calon pembeli yang inden sekarang akan mendapatkan berbagai keuntungan.

Apalagi proses indennya mudah. Uang booking fee yang dibayarkan untuk inden mobil baru Mitsubishi ini juga terhitung murah.

"Untuk pre booking, rekan-rekan bisa coba di website MMKSI. Di situ ada microsite khusus new SUV. Kalau ada yang tertarik bisa masuk ke situ. Dan di situ memang ada booking fee. Itu 5 juta (Rp5 juta). Jadi dengan DP (down payment) 5 juta itu sudah anggap pre order. Jadi pada saat launching, itu akan jadi prioritas delivery," kata Director of Sales and Marketing Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia, Irwan Kuncoro pada Senin, 19 Juni 2023.

Prioritas delivery di sini dijelaskan maksudnya apa. Artinya jika nanti mobil diluncurkan, para konsumen yang inden akan langsung mendapatkan unit lebih cepat.

Sayangnya Mitsubishi masih belum mau buka-bukaan soal inden mobil terbaru mereka ini.

