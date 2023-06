Suzuki XL7 Hybrid Meluncur di Indonesia Besok, Intip Bocoran Spesifikasinya

PIKIRAN RAKYAT - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) siap meluncurkan mobil baru pada Kamis, 15 Juni 2023. Belum diketahui identitas mobil yang diluncurkan, tapi diduga mobil baru tersebut adalah Suzuki XL7 Hybrid.

Indikasi peluncuran Suzuki XL7 Hybrid diketahui dari unggahan akun Instagram resmi @suzuki_id pada Selasa, 20 Mei 2023. Lalu pada 7 Juni 2023, Suzuki juga mengunggah teaser mobil ini dari akun Youtube resmi mereka.

Dalam unggahan terlihat ada bocoran dari tampilan Suzuki XL7 Hybrid. Mobil ini tampil dalam bentuk siluet yang memiliki garis-garis tegas. Kemudian di belakangnya ada angka 7, indikasi mobil tersebut merupakan Suzuki XL7 hybrid.

Hal ini semakin diperkuat oleh tagline yang dipilih. Mobil baru Suzuki ini menggunakan tagline b'etter energy, for better future' yang artinya (energi lebih baik untuk masa depan lebih baik).

Kira-kira seperti apa spesifikasi dari Suzuki XL7 Hybrid ini?

Seperti diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya, Suzuki XL7 Hybrid sudah diluncurkan di India terlebih dahulu. Tapi mobil tersebut diluncurkan dengan nama Suzuki XL6.

Suzuki XL6 ini mendapatkan teknologi mild hybrid pada tahun 2022. Selain itu ada juga penyegaran di beberapa sektor lain.

Misalnya, bagian gril depan direvisi dengan desain baru yang lebih fresh. Selain itu, lampu depan menggunakan teknologi LED yang sudah dilengkapi reflektor Quad Chamber.