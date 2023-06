Menperin Minta Toyota Ekspor Mobil SUV ke Australia

PIKIRAN RAKYAT - PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) meresmikan produksi dan ekspor perdana Yaris Cross. Dengan investasi Rp2,5 triliun, Yaris Cross merupakan model elektrifikasi produksi lokal kedua setelah Kijang Innova Zenix yang dipersembahan Toyota Indonesia bagi konsumen domestik dan internasional.

Menteri Perindustrian (Menperin RI) Agus Gumiwang berencana menjadikan pabrik Toyota sebagai National Lighthouse.

"Saya challenge ke Toyota dan kantor saya agar fasilitas Toyota segera bisa diberikan status sebagai National Lighthouse. Saya beri target Pak Taufiq (Dirjen ILMATE) dan BSKJI (Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri) bisa kawal agar tahun ini status Toyota bisa naik ke National Lighthouse," ujar Agus saat memberikan sambutan di TMMIN, Karawang, Jawa Barat, Selasa, 13 Juni 2023.

Baca Juga: Toyota Targetkan 22.000 Unit Yaris Cross Diekspor pada 2023

Agus juga meminta agar ekspor Toyota bisa menembus pasar Australia. Alasannya, kata Agus, kebutuhan akan mobil SUV di Australia tinggi.

Namun, mereka baru mencukupi SUV yang berukuran besar, sedangkan yang ukuran kecil permintaannya luar biasa besar sehingga perlu jadi perhatian.

"Karena kriteria ekspor market Australia cukup tinggi. Kalau memang Indonesia sudah bisa mengekspor mobil ke Australia, khususnya Toyota, artinya produk-produk yang diproduksi atau kendaraan-kendaraan yang diproduksi di Toyota Indonesia ini sudah menjadi kriteria yang sangat tinggi. So please look the Australian market," ujarnya.***