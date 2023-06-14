Toyota Umumkan Harga All New Yaris Cross, Varian Hybrid Nyaris Tembus Rp500 Juta

Alza Ahdira
- 14 Juni 2023, 06:54 WIB
Toyota luncurkan Yaris Cross di Indonesia, Senin, 15 Mei 2023.
Toyota luncurkan Yaris Cross di Indonesia, Senin, 15 Mei 2023. /Pikiran Rakyat/ Aldiro Syahrian

 

PIKIRAN RAKYAT - Setelah diluncurkan Mei 2023, PT Toyota Astra Motor (TAM) akhirnya mengungkap harga All New Yaris Cross pada Selasa, 12 Juni 2023.

All New Yaris Cross dijual Toyota dalam tiga varian. Ada All New Yaris Cross tipe S HV, ada type S, dan terakhir tipe G yang paling murah.

Untuk harganya, mobil ini memiliki perbandingan harga yang nyaris sama dengan kompetitor seperti Hyundai Creta dan Honda HR-V. Kisaran harga jual All New Yaris Cross ada di range Rp300 jutaan.

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Tepatnya, mobil SUV compact baru ini dijual dengan harga mulai Rp351 jutaan.

Terdapat 6 tipe dari Toyota All New Yaris Cross yang mulai dijual. Berikut ini adalah daftar lengkapnya:

Spesifikasi Toyota All New Yaris Cross

Untuk spesifikasinya, All New Yaris Cros smirip dengan Toyota Corolla Cross. Tapi bentuknya dibuat lebih pendek.

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Editor: Aldiro Syahrian

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