Toyota Umumkan Harga All New Yaris Cross, Varian Hybrid Hampir Tembus Rp500 Juta

Alza Ahdira
- 14 Juni 2023, 06:54 WIB
Toyota luncurkan Yaris Cross di Indonesia, Senin, 15 Mei 2023.
Toyota luncurkan Yaris Cross di Indonesia, Senin, 15 Mei 2023. /Pikiran Rakyat/ Aldiro Syahrian

 

PIKIRAN RAKYAT - Setelah diluncurkan Mei 2023, PT Toyota Astra Motor (TAM) akhirnya mengungkap harga All New Yaris Cross pada Selasa, 12 Juni 2023.

All New Yaris Cross dijual Toyota dalam tiga varian. Ada All New Yaris Cross tipe S HV, ada type S, dan terakhir tipe G yang paling murah.

Untuk harganya, mobil ini memiliki perbandingan harga yang nyaris sama dengan kompetitor seperti Hyundai Creta dan Honda HR-V. Kisaran harga jual All New Yaris Cross ada di range Rp300 jutaan.

Baca Juga: Lokasi dan Jadwal SIM Keliling di Jakarta Rabu 14 Juni 2023, Tersebar di 5 Lokasi

Tepatnya, mobil SUV compact baru ini dijual dengan harga mulai Rp351 jutaan.

Terdapat 6 tipe dari Toyota All New Yaris Cross yang mulai dijual. Berikut ini adalah daftar lengkapnya:

Spesifikasi Toyota All New Yaris Cross

Untuk spesifikasinya, All New Yaris Cros smirip dengan Toyota Corolla Cross. Tapi bentuknya dibuat lebih pendek.

Baca Juga: Bantahan Mario Dandy Soal Papa Rafael 'Urus' Kasusnya: Tidak Benar Yang Mulia

Halaman:
1
2

Editor: Aldiro Syahrian

Tags

Artikel Pilihan

Artikel Terkait

Terkini

Luhut Pandjaitan Bakal Persulit Masyarakat Beli Kendaraan BBM, Bisa Permudah Jalan Investor Masuk

Luhut Pandjaitan Bakal Persulit Masyarakat Beli Kendaraan BBM, Bisa Permudah Jalan Investor Masuk

14 Juni 2023, 19:50 WIB
Marc Marquez Usung Tugas Berat di MotoGP Jerman 2023, Imbas Pembalap Honda Sering 'Keok'

Marc Marquez Usung Tugas Berat di MotoGP Jerman 2023, Imbas Pembalap Honda Sering 'Keok'

14 Juni 2023, 17:39 WIB
Fokus Ekosistem EV, India Bakal Hentikan Edarkan STNK untuk Mobil dan Motor Bensin

Fokus Ekosistem EV, India Bakal Hentikan Edarkan STNK untuk Mobil dan Motor Bensin

14 Juni 2023, 13:41 WIB
Test Ride Yamaha Grand Filano Hybrid: Keliling Bandung, Berapa Konsumsi BBM-nya?

Test Ride Yamaha Grand Filano Hybrid: Keliling Bandung, Berapa Konsumsi BBM-nya?

14 Juni 2023, 12:30 WIB
Suzuki XL7 Hybrid Meluncur di Indonesia Besok, Intip Bocoran Spesifikasinya

Suzuki XL7 Hybrid Meluncur di Indonesia Besok, Intip Bocoran Spesifikasinya

14 Juni 2023, 10:57 WIB
Tak Bisa Lewat Satu Presiden, Menko Luhut Ungkap Syarat Bangun Ekosistem EV

Tak Bisa Lewat Satu Presiden, Menko Luhut Ungkap Syarat Bangun Ekosistem EV

14 Juni 2023, 10:50 WIB
Bikin Tetangga Jengkel, Pemilik Mobil Ini Parkir di Bahu Jalan hingga Buat 'Garasi Bayangan'

Bikin Tetangga Jengkel, Pemilik Mobil Ini Parkir di Bahu Jalan hingga Buat 'Garasi Bayangan'

14 Juni 2023, 10:31 WIB
Utang Operasional Mandalika Racing Team Belum Dilunasi Pertamina, Terabaikan Meski Sudah 2 Tahun?

Utang Operasional Mandalika Racing Team Belum Dilunasi Pertamina, Terabaikan Meski Sudah 2 Tahun?

14 Juni 2023, 08:54 WIB
Menperin Minta Toyota Ekspor Mobil SUV ke Australia

Menperin Minta Toyota Ekspor Mobil SUV ke Australia

14 Juni 2023, 07:54 WIB
Toyota Targetkan 22.000 Unit Yaris Cross Diekspor pada 2023

Toyota Targetkan 22.000 Unit Yaris Cross Diekspor pada 2023

14 Juni 2023, 07:44 WIB

Terpopuler

1

Prediksi Skor Indonesia vs Palestina di Laga FIFA Matchday, Lengkap dengan Susunan Pemain
2

Ucie Sucita Soal Restu Anak-Anak Sule Jadi Ibu Sambung: Dijalanin Aja
3

Hari Pertama PPDB Cimahi, Sekolah Diserbu Pendaftar Luar Daerah
4

Restoran Mamma Rosy Minta Maaf Salah Beri Daging Sapi Jadi Daging Babi: Tolong Berhenti Serang Kami
5

Ahong Ngotot Ingin Dimakamkan di Meruyung Meski Sudah Punya Makam Keluarga di Parung, Tonah: Dekat Sama Warga
6

Tukul Pembacok Arya Saputra di Simpang Pomad Bogor Divonis 9 Tahun Penjara
7

Tangis Claudio Ranieri Pecah: Dulu Bawa Leicester City Juara Liga Inggris, Kini Bawa Cagliari ke Serie A Lagi
8

Imbas Kasus Guru ASN yang Viral, Mantan Kepala BKPSDM Pangandaran Kena Sanksi 
9

Ibunda Klarifikasi: Putri Ariani Terima Rp7 Triliun dari Simon Cowell
10

Ribuan Kader NasDem Indramayu Mundur Massal, Diwarnai Pencopotan Atribut Partai

Pikiran Rakyat Media Network

Media Magelang

Berapa Ranking FIFA Palestina Lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday, Cek Peringkat FIFA Palestina Nomor?

Berapa Ranking FIFA Palestina Lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday, Cek Peringkat FIFA Palestina Nomor?

14 Juni 2023, 20:20 WIB

Portal Sulut

Keistimewaan Weton Kelahiran Jumat, Ini Pekerjaan yang Bikin Mereka Sukses dan Kaya Raya kata Primbon Jawa

Keistimewaan Weton Kelahiran Jumat, Ini Pekerjaan yang Bikin Mereka Sukses dan Kaya Raya kata Primbon Jawa

14 Juni 2023, 20:20 WIB

Berita Majalengka

Link Nonton Suami Suami Masa Kini 2 Episode 1 2 3 4 5 6 Legal Bukan di Telegram, LK21, Ngefilm21

Link Nonton Suami Suami Masa Kini 2 Episode 1 2 3 4 5 6 Legal Bukan di Telegram, LK21, Ngefilm21

14 Juni 2023, 20:20 WIB

Ringtimes Bali

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia akan Melaksanakan Bhakti Sosial di Desa Angabaya

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia akan Melaksanakan Bhakti Sosial di Desa Angabaya

14 Juni 2023, 20:20 WIB

Seputar Lampung

5 Wisata Paling Hits dan Populer di Klaten Jawa Tengah, Berburu Spot Instagramable Dalam Air di Umbul Ponggok

5 Wisata Paling Hits dan Populer di Klaten Jawa Tengah, Berburu Spot Instagramable Dalam Air di Umbul Ponggok

14 Juni 2023, 20:20 WIB

Sudut Batam

Jadwal Kapal PELNI KM Sinabung Bulan Juni 2023, Semua Rute, Syarat Terbaru dan Harga Tiketnya

Jadwal Kapal PELNI KM Sinabung Bulan Juni 2023, Semua Rute, Syarat Terbaru dan Harga Tiketnya

14 Juni 2023, 20:20 WIB

Klik Bondowoso

Link Live Streaming Gratis Indonesia vs Palestina di Gelora Bung Tomo Surabaya

Link Live Streaming Gratis Indonesia vs Palestina di Gelora Bung Tomo Surabaya

14 Juni 2023, 20:19 WIB

Portal Sulut

Dari Timur Indonesia Inilah Provinsi dan Kabupaten Paling Kaya di Papua Kekayaan Alamnya Melimpah

Dari Timur Indonesia Inilah Provinsi dan Kabupaten Paling Kaya di Papua Kekayaan Alamnya Melimpah

14 Juni 2023, 20:18 WIB

Depok

Syahrul Yasin Limpo Trending Topic Usai Diisukan Jadi Tersangka KPK, Umar Hasibuan: Kena Lagi

Syahrul Yasin Limpo Trending Topic Usai Diisukan Jadi Tersangka KPK, Umar Hasibuan: Kena Lagi

14 Juni 2023, 20:18 WIB

Bandung Raya

Ragam Wisata: Cuma Akses Satu Kawasan di Sentul Bogor Bisa Dapat 3 Pesona Wisata Air Terjun Sekaligus!

Ragam Wisata: Cuma Akses Satu Kawasan di Sentul Bogor Bisa Dapat 3 Pesona Wisata Air Terjun Sekaligus!

14 Juni 2023, 20:18 WIB

Jurnal Medan

Nonton dan Download Oshi no Ko Episode 9 Sub Indo. Spoiler, Link Streaming Anime Bukan Anoboy Oploverz

Nonton dan Download Oshi no Ko Episode 9 Sub Indo. Spoiler, Link Streaming Anime Bukan Anoboy Oploverz

14 Juni 2023, 20:18 WIB

Kabar Priangan

Mengenal Test Kepribadian MBTI, Benarkah Hanya Sebagai Hiburan Saja? Ini Penjelasannya

Mengenal Test Kepribadian MBTI, Benarkah Hanya Sebagai Hiburan Saja? Ini Penjelasannya

14 Juni 2023, 20:17 WIB

Jurnal Aceh

Top Banget! Ini Dia 3 Cafe Paling Instagramable di Wonosobo, Yuk Nongkrong Sambil Hunting Foto!

Top Banget! Ini Dia 3 Cafe Paling Instagramable di Wonosobo, Yuk Nongkrong Sambil Hunting Foto!

14 Juni 2023, 20:17 WIB

Media Purwodadi

Baksos Hari Bhayangkara, Polres Grobogan Bantu Korban Angin Puting Beliung di Monggot Geyer

Baksos Hari Bhayangkara, Polres Grobogan Bantu Korban Angin Puting Beliung di Monggot Geyer

14 Juni 2023, 20:17 WIB

Mata Bangka

Permintaan Surat Rekomendasi Era Susanto ke PKS, Aksan Visiyawan Nilai Tidak Masuk Akal

Permintaan Surat Rekomendasi Era Susanto ke PKS, Aksan Visiyawan Nilai Tidak Masuk Akal

14 Juni 2023, 20:16 WIB

Jurnal Soreang

PPDB Jateng 2023 Dibuka Besok! Ini 4 SMA Negeri Terbaik di Kabupaten Pati Menurut Versi LTMPT, Mana Saja?

PPDB Jateng 2023 Dibuka Besok! Ini 4 SMA Negeri Terbaik di Kabupaten Pati Menurut Versi LTMPT, Mana Saja?

14 Juni 2023, 20:16 WIB

Media Magelang

LIVE SKOR HASIL Timnas Indonesia vs Palestina di Laga Ujicoba, Skor Masih 0-0 Belum Ada Gol Sementara

LIVE SKOR HASIL Timnas Indonesia vs Palestina di Laga Ujicoba, Skor Masih 0-0 Belum Ada Gol Sementara

14 Juni 2023, 20:15 WIB

Jurnal Soreang

Gawat! 4 Zodiak ini Diramalkan Bakal Apes di Bulan Juni 2023, Pekerjaan Berantakan hingga Banyak Masalah Hidup

Gawat! 4 Zodiak ini Diramalkan Bakal Apes di Bulan Juni 2023, Pekerjaan Berantakan hingga Banyak Masalah Hidup

14 Juni 2023, 20:15 WIB

Berita Mandalika

Gili Rengit, Hiddem Gem Cocok Dikunjungi Jika ke Lombok Barat

Gili Rengit, Hiddem Gem Cocok Dikunjungi Jika ke Lombok Barat

14 Juni 2023, 20:15 WIB

Zona Surabaya Raya

Dianggap Melawan Hukum Ketua II PC PMII Probolinggo di Polisikan KAHMI, Ada Dugaan Pencemaran Nama Baik

Dianggap Melawan Hukum Ketua II PC PMII Probolinggo di Polisikan KAHMI, Ada Dugaan Pencemaran Nama Baik

14 Juni 2023, 20:15 WIB

Semarangku

Mau Download Video Tiktok Tanpa Watermark? Mudah Kok Caranya dan Nggak Ribet, Begini Caranya

Mau Download Video Tiktok Tanpa Watermark? Mudah Kok Caranya dan Nggak Ribet, Begini Caranya

14 Juni 2023, 20:15 WIB

Mantra Sukabumi

Live Score Hasil Akhir Timnas Indonesia vs Palestina, Cek Selengkapnya hanya Disini

Live Score Hasil Akhir Timnas Indonesia vs Palestina, Cek Selengkapnya hanya Disini

14 Juni 2023, 20:15 WIB

Teras Gorontalo

Luffy Dibuat Sekarat oleh Gorosei Saturn di One Piece 1087, Zunisha: Joy Boy Aku Datang!

Luffy Dibuat Sekarat oleh Gorosei Saturn di One Piece 1087, Zunisha: Joy Boy Aku Datang!

14 Juni 2023, 20:14 WIB

Editor News

Permohonan Kasasi Ditolak, MA Menyatakan Rezky Aditya Adalah Ayah Biologis dari Putri Wenny Ariani

Permohonan Kasasi Ditolak, MA Menyatakan Rezky Aditya Adalah Ayah Biologis dari Putri Wenny Ariani

14 Juni 2023, 20:14 WIB

Portal Sulut

Inilah Makanan yang jadi Biang Kerok Menstruasi Bermasalah, dr. Zaidul Akbar: Segera Tinggalkan!

Inilah Makanan yang jadi Biang Kerok Menstruasi Bermasalah, dr. Zaidul Akbar: Segera Tinggalkan!

14 Juni 2023, 20:14 WIB

x