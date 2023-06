Toyota Umumkan Harga All New Yaris Cross, Varian Hybrid Hampir Tembus Rp500 Juta

PIKIRAN RAKYAT - Setelah diluncurkan Mei 2023, PT Toyota Astra Motor (TAM) akhirnya mengungkap harga All New Yaris Cross pada Selasa, 12 Juni 2023.

All New Yaris Cross dijual Toyota dalam tiga varian. Ada All New Yaris Cross tipe S HV, ada type S, dan terakhir tipe G yang paling murah.

Untuk harganya, mobil ini memiliki perbandingan harga yang nyaris sama dengan kompetitor seperti Hyundai Creta dan Honda HR-V. Kisaran harga jual All New Yaris Cross ada di range Rp300 jutaan.

Baca Juga: Lokasi dan Jadwal SIM Keliling di Jakarta Rabu 14 Juni 2023, Tersebar di 5 Lokasi

Tepatnya, mobil SUV compact baru ini dijual dengan harga mulai Rp351 jutaan.

Terdapat 6 tipe dari Toyota All New Yaris Cross yang mulai dijual. Berikut ini adalah daftar lengkapnya:

All New Yaris Cross 1,5 G M/T Rp351.000.000

All New Yaris Cross 1,5 G CVT Rp364.000.000

All New Yaris Cross 1,5 S CVT Rp407.000.000

All New Yaris Cross 1,5 S CVT with GR Parts Aero Rp417.000.000

All New Yaris Cross Hybrid 1,5 S CVT Rp440.600.000

All New Yaris Cross Hybrid 1,5 S CVT with GR Parts Aero Rp449.950.000

Spesifikasi Toyota All New Yaris Cross

Untuk spesifikasinya, All New Yaris Cros smirip dengan Toyota Corolla Cross. Tapi bentuknya dibuat lebih pendek.

Baca Juga: Bantahan Mario Dandy Soal Papa Rafael 'Urus' Kasusnya: Tidak Benar Yang Mulia