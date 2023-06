Alan Walker Sambangi Rumah Raffi Ahmad dan Injak Mobil Miliaran Rupiah, Bikin Netizen Terkejut

PIKIRAN RAKYAT - Raffi Ahmad mendapatkan tamu menyenangkan pada awal Juni 2023 ini. Sultan Andara mendapatkan kedatangan dari DJ kelas dunia, Alan Walker.

Alan Walker yang menjadi salah satu pengisi acara di ajang Formula E Jakarta 2023 berkunjung ke rumah Raffi Ahmad. Di sana, ia melihat koleksi kekayaan Raffi yang di antaranya terdapat juga mobil-mobil mewah.

Dalam kunjungannya, Raffi Ahmad mengajak Alan Walker untuk berkeliling di setiap sudut rumahnya. Ia juga menunjukkan isi garasi mewahnya kepada sang DJ.

Tak cukup dengan itu, Alan Walker bahkan mendapatkan momen spesial. Ia diizinkan untuk injak mobil sang Sultan Andara yang seharga nyaris Rp9 miliar.

Awalnya, terlihat Alan Walker menggunggah beberapa momen kunjungannya ke rumah Raffi Ahmad di dalam akun Instagram resminya.

Ia sangat kagum dengan kekayaan Raffi Ahmad, terutama pada koleksi mobil mahalnya. Memang Raffi Ahmad memiliki banyak koleksi mewah. Di antaranya ada Lamborghini Aventador, dan juga dua mobil mewah jenis Rolls-Royce.

"Wow its crazy guys, look at the house (wow ini gila, lihat rumahnya," ujar Alan menjelaskan.

Kemudian ada video lainnya di mana Alan Walker mengelilingi garasi Raffi Ahmad.