Bocoran Spesifikasi Suzuki XL7 Hybrid, Meluncur 15 Juni 2023

PIKIRAN RAKYAT - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) akan meluncurkan mobil baru yang melengkapi line up penjualannya. Belum diketahui identitas mobil ini, tetapi diduga ialah Suzuki Xl7 Hybrid.

Indikasi kelahiran Suzuki XL7 hybrid diketahui dari unggahan di akun Instagram resmi mereka @suzuki_id pada Selasa, 30 Mei 2023. Dalam unggahan terlihat Suzuki memamerkan siluet mobil terbaru mereka yang memiliki garis-garis tegas.

Tapi ada beberapa sinyal mengenai peluncuran Suzuki XL7 Hybrid ini. Pertama adalah siluet mobil yang tampak menyerupai bagian depan low SUV tersebut. Kemudian di belakangnya ada angka 7 besar juga, indikasi XL7.

Baca Juga: Cek Fakta, Ganjar Pranowo Disebut Gagal Daftar Pilpres 2024 karena Megawati dan Jokowi Jegal Anies Baswedan

Sedangkan indikasi hybrid muncul karena caption yang digunakan oleh @suzuki_id yakni 'better energy, for better future' yang artinya (energi lebih baik untuk masa depan lebih baik).

Kira-kira seperti apa spesifikasi Suzuki XL7 hybrid?

Perlu diketahui jika Suzuki XL7 Hybrid terbaru ini sudah diluncurkan di India terlebih dahulu. Tapi mobil tersebut diluncurkan dengan nama Suzuki XL6.

Suzuki XL6 ini mendapatkan teknologi mild hybrid pada tahun 2022. Selain itu ada juga penyegaran di beberapa sektor lain.

Baca Juga: Anies Baswedan Dikabarkan Bertemu SBY di Pacitan Usai Bertemu Prabowo Subianto