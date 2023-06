Update Harga BBM Pertamina Terbaru 1 Juni 2023, Pertamax Turun hingga Rp12 Ribuan!

PIKIRAN RAKYAT - PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang dijual pada Kamis, 1 Juni 2023. Akibat penyesuaian ini, banyak harga BBM yang dijual mengalami penurunan harga cukup signifikan.

Ketentuan penurunan harga BBM Pertamina ini sudah dibahas dalam Keputusan Menteri ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

"PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) umum," kata Pertamina dalam keterangannya pada Kamis, 1 Juni 2023.

Imbas penyesuaian ini, sejumlah harga BBM Pertamina mengalami penurunan. Salah satunya adalah Pertamax yang turun hingga Rp12 ribuan. Seperti apa ketentuan lengkapnya?

Mengutip laman resmi MyPertamina pada Kamis, 1 Juni 2023, penyesuaian pertama diberikan untuk BBM jenis Pertamax. BBM yang dulunya dijual dengan harga Rp13.300 itu kini berubah harga jadi Rp12.500 per liter.

Selanjutnya adalah Pertamax Turbo. Pertamax Turbo yang pada Mei 2023 dijual Rp15.000 per liter, kini turun harga Rp1.400 menjadi hanya Rp13.600 per liter.

Dexlite juga mengalami perubahan harga dari awalnya Rp13.700 per liter, kini menjadi Rp12.650 per liter. Hal yang sama juga berlaku bagi Pertamina Dex yang awalnya dijual Rp13.250 kini menjadi Rp14.600 per liter.

Seperti apa ketentuan lengkapnya? Simak update harga BBM Pertamina terbaru 1 Juni 2023: