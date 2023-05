Riset: Masyarakat Tolak Subsidi Mobil Listrik, Minta Anggaran Dialihkan untuk Transportasi Umum

PIKIRAN RAKYAT - Lembaga Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengeluarkan survei mengenai subsidi mobil listrik. Dari hasil survei yang dikeluarkan tersebut, terlihat netizen pecah dalam pro dan kontra mengenai aturan pemerintah.

Dari hasil riset yang dikeluarkan di media sosial Twitter, 80 persen netizen ternyata tak setuju dengan pemberian subsidi mobil listrik. Mereka menganggap jika subsidi mobil listrik hanya menguntungkan beberapa pihak saja.

Terkait riset tersebut, pemerintah diminta untuk mengganti alokasi subsidi mobil listrik terhadap kebutuhan lain. Salah satunya adalah untuk pembangunan transportasi umum yang dinilai memberikan lebih banyak dampak positif.

Survei ini dilakukan di media sosial Twitter. Twitter dipilih karena dianggap representatif untuk menghadirkan aspirasi, kritik, dan masukan yang lebih tepat untuk isu-isu sosial, politik, atau kebijakan pemerintah.

Dalam keterangan resmi di akun Youtube INDEF, Data Analyst Continuum INDEF, Wahyu Tri Utomo menyebutkan 67 persen masyarakat setuju subsidi mobil listrik dialihkan untuk bangun transportasi umum.

"Kenapa demikian? Jelas, yang pertama manfaat yang dirasakan itu akan lebih luas karena transportasi publik (transportasi umum) adalah transportasi yang mencakup orang banyak, transportasi yang langsung menyentuh masyarakat umum/publik sehingga manfaatkan akan dirasakan lebih banyak orang daripada subsidi yang diberikan kepada mobil pribadi," tuturnya.

Selain itu, riset Indef juga menemukan masyarakat percaya mobil listrik (EV) tak berbeda jauh dengan mobil berbahan bakar konvensional. Hal ini disebabkan listrik yang dihasilkan untuk tenaga mobil listrik masih menggunakan batu bara.

