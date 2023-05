Toyota Yaris Cross vs Honda HR-V, Spesifikasi Siapa Lebih Unggul?

PIKIRAN RAKYAT - PT Toyota Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan mobil terbarunya yakni All New Yaris Cross pada Senin, 15 Mei 2023. Mobil ini turun di segmentasi SUV compact yang memiliki cukup banyak pesaing.

Salah satu calon rival tangguh dari Toyota All New Yaris Cross adalah Honda HR-V. Kebetulan peluncuran dari dua mobil ini juga tak berselang cukup jauh.

Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, Honda HR-V juga banyak berbenah. Tak hanya didesain lebih sporty, teknologi dan fitur-fiturnya juga dibuat semakin canggih.

Tetapi, begitupun sama terjadi pada Toyota All New Yaris Cross yang juga menandingi dengan fitur dan tampilannya. Kira-kira bagaimana hasilnya jika spesifikasi kedua mobil ini dibandingkan?

Penasaran? Simak ulasan adu spesifikasi dari All New Yaris Cross vs Honda HR-V yang kami siapkan berikut ini:

Dimensi

All New Yaris Cross memiliki dimensi panjang 4.310 mm, lebar 1.770 mm, tinggi 1.615 mm, dan wheelbase 2.620 mm.

Sedangkan rivalnya, All New Honda HR-V memiliki dimensi panjang 4.385 mm, lebar 1.790 mm, dan tinggi 1.590 meter untuk yang tipe turbo. Sedangkan yang trim biasa memiliki dimensi panjang 4.330 mm, lebar 1.790 mm, dan tinggi 1.590 mm.

Terlihat dari spesifikasi ini, ukuran All New Yaris Cross lebih compact dibandingkan lawannya.