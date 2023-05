Kenalkan All New Astra Daihatsu Ayla, Pakai Mesin 1.2 L

PIKIRAN RAKYAT - Untuk menjawab rasa penasaran publik, Daihatsu di Indonesia resmi memperkenalkan model low cost green car (LCGC) hatchback generasi terbaru dengan ubahan total, yakni All New Astra Daihatsu Ayla. Kegiatan itu berlangsung di Senayan, Jakarta, Rabu 15 Februari 2023.

Dengan membawa tema "Senantiasa Hadir untuk Indonesia", Astra Daihatsu Ayla --sebagai pelopor mobil LCGC Hatchback-- telah hadir selama 1 dekade di Indonesia, yakni sejak tahun 2013. Merek ini telah dipercaya oleh lebih dari 268.000 pelanggan di Indonesia. Hal ini membuktikan respons positif atas penerimaan pelanggan di Indonesia terhadap mobil LCGC.

Untuk terus menjawab kebutuhan mobilitas yang sejalan dengan perkembangan teknologi, tren, dan kebutuhan pelanggan yang semakin beragam, All New Astra Daihatsu Ayla hadir dengan platform baru, yakni desain stylish, performa prima, serta fitur keselamatan dan kenyamanan yang lebih lengkap.

Acara peluncuran All New Astra Daihatsu Ayla dihadiri oleh Chairman Daihatsu Motor Co., Ltd., Japan, Sunao Matsubayashi; Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor, Yasushi Kyoda; dan Chief Executive PT Astra International Daihatsu Sales Operation, Supranoto.

Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor, Yasushi Kyoda mengatakan, Daihatsu di Indonesia memiliki strategi utama, yakni "Dari Indonesia untuk Indonesia". Dengan demikian, Daihatsu selalu berusaha mengembangkan produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan di Indonesia.

“Kami bahagia, Astra Daihatsu Ayla telah dipercaya oleh lebih dari 268.000 pelanggan sebagai kendaraan mereka. Kami percaya, All New Astra Daihatsu Ayla dapat menjadi kendaraan yang paling cocok bagi pelanggan, khususnya sebagai kendaraan pertama mereka serta dapat berkontribusi bagi industri otomotif di Indonesia,” ujarnya.

Platform baru

Sesuai tagline "Exciting Entry Hatchback", All New Astra Daihatsu Ayla kini dibekali dengan platform baru berbasis DNGA (Daihatsu New Global Architecture) sehingga memiliki beragam keunggulan, seperti teknologi terkini, berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan lebih efisien. All New Ayla juga menjadi model DNGA ketiga Daihatsu di Indonesia setelah Rocky dan Xenia yang diluncurkan pada 2021 lalu.

Dalam hal desain, tampilan eksterior All New Astra Daihatsu Ayla lebih powerful dan agresif. Selain itu, desain baru alloy wheel membuat tampilan All New Ayla semakin modern dan aerodinamis.