Sedang Berlangsung MotoGP Spanyol 2023, Berikut Link Live Streaming Trans 7

PIKIRAN RAKYAT - Sedang berlangsung MotoGP Spanyol 2023 di Sirkuit Jerez. Berikut link live streaming balapan-nya.
Aleix Espargaro memulai balapan dari posisi terdepan. Pembalap berusia 33 tahun itu menggungguli Jorge Martin, Jack Miller, dan Brad Binder.
Seri keempat MotoGP 2023 digelar di Spanyol. Sirkuit Jerez menjadi arena balapan para rider.
Balapan di Sirkuit Jerez berlangsung pada Minggu, 30 April 2023. Balapan kelas MotoGP dimulai pukul 20.00 malam WIB.
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Aleix Epargaro start di urutan terdepan. Rider asal Spanyol itu menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi yang digelar pada Sabtu, 29 April 2023.
Aleix Espargaro membukukan 1 menit 37,216 detik di kualifikasi MotoGP Spanyol 2023. Memulai balapan di urutan pertama seharusnya bisa menjadi keuntungan bagi Espargaro dalam balapan tersebut.
Starting Grid MotoGP Jerez 2023
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1. Aleix Esparagaro (Aprilia Racing)
2. Jack Miller (KTM Red Bull)
3. Jorge Martin (Prima Pramac Racing)
4. Brad Binder (KTM Red Bull)
5. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo)
6. Dani Pedrosa (KTM Red Bull)
7. Miguel Oliveira (CryptoData RNF)
8. Johann Zarco (Prima Pramac Racing)
9. Luca Marini (Mooney VR46)
10. Maverick Vinales (Aprilia Racing)
11. Takaaki Nakagami (LCR Honda)
12. Alex Marquez (Gresini Racing
13. Marco Bezzecchi (Mooney VR46)
14. Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha)
15. Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing)
16. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha)
17. Raul Fernandez (CryptoDATA RNF)
18. Alex Rins (LCR Honda)
19. Stefan Bradl (Repsol Honda)
20. Joan Mir (Repsol Honda)
21. Augusto Fernandez (Tech3 GASGAS)
22. Jonas Folger (Tech3 GASGAS)
23. Iker Lecuona (Repsol Honda)
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