Mitsubishi Hadirkan 12 Posko Mudik Lebaran 2023 di Jawa dan Sumatera, Bisa Layani Mobil Brand Lain

PIKIRAN RAKYAT - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (PT MMKSI) menghadirkan 12 posko mudik lebaran 2023. Layanan posko mudik lebaran 2023 Mitsubishi tersebar di berbagai wilayah di Pulau Jawa dan Sumatera.

Selain posko mudik, Mitsubishi juga menyiagakan 40 Bengkel Siaga. Kedua layanan ini dihadirkan Mitsubishi 15 April hingga 30 April 2023.

Eiichiro Hamazaki, Director of After Sales Division PT MMKSI mengatakan, kehadiran layanan Posko Mudik dan Bengkel Siaga guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna mobil Mitsubishi yang melakukan perjalanan mudik. Di tahun ini, Hamazaki mengatakan Mitsubishi menambah layanan posko mudik dari tahun sebelumnya yang hanya 7 posko.

“Kami ingin menemani dan memastikan pelanggan Mitsubishi Motors aman dan nyaman. dalam merayakan hari raya dan aktivitas mudik Lebaran pada tahun 2023. Oleh karena itu kami kembali menghadirkan program “Posko Siaga Lebaran 2023”, yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia," ungkapnya, Sabtu, 15 April 2023.

Ia menambahkan, dipilihnya lokasi baru Posko Mudik Lebaran 2023 di ruas jalan Sumatera karena diprediksi akan terjadi lonjakan pemudik dari Jawa menuju Sumatera.

"Selain di rute mudik pulau Jawa, dan tahun ini kami menambahkan posko di Tol Trans Sumatera untuk memudahkan pelanggan mendapatkan dukungan perjalanannya. Pelanggan dapat memanfaatkan penawaran menarik untuk pembelian suku cadang selama periode lebaran tahun ini seperti posko siaga 24 jam, bengkel siaga, pengecekan kendaraan gratis, dan beragam promo servis menarik di posko dan juga di bengkel resmi Mitsubishi Motors," ungkapnya.

Kementrian Perhubungan memprediksi 123,8 juta masyarakat Indonesia akan melakukan perjalanan mudik jelang lebaran 2023. Angka ini naik 47 persen dibanding tahun lalu. Sementara pemudik dengan mobil pribadi diperkirakan akan mencapai 27,32 juta. Hal ini yang membuat pabrikan mobil Mitsubishi menyiapkan layanan bagi konsumennya.

Sementara Deputy Group Head of After Sales and CS Operation Group MMKSI, Ronald Reagen mengatakan, tidak hanya melayani konsumen Mitsubishi, posko mudik tersebut juga menerima mobil brand lain.