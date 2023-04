Jadwal Lengkap MotoGP Amerika 2023, Sesi Balapan Dimulai Hari Ini

PIKIRAN RAKYAT - Jadwal lengkap MotoGP Amerika 2023 di Circuit of The America (COTA) Texas, Amerika Serikat Minggu, 16 April 2023. Sesi akan dimulai pada hari ini.

Pekan balap MotoGP Amerika 2023 akhirnya akan dimulai dalam waktu dekat. Seluruh sesi balap di Circuit of The America (COTA) ini dimulai pada hari ini, Jumat 14 April 2023.

Seperti biasa, sesi akan dimulai dengan rangkaian free practice (latihan bebas) 1 sampai 3. Kemudian sesi MotoGP Amerika 2023 akan dilanjutkan dengan balapan sprint race. Dan diselesaikan oleh balapan utama pada hari Minggu.

Balapan MotoGP Amerika 2023 dipastikan akan berlangsung sengit. Pasalnya, beberapa pembalap akhirnya kembali dari cederanya dan meramaikan grid ini.

Baca Juga: Info Lowongan Kerja PT Indocement Tunggal Prakarsa, Terbuka untuk Sarjana Jurusan Komputer

Tapi ada juga beberapa pembalap unggulan juga memutuskan absen di balapan kali ini. Salah satunya The King of The America, Marc Marquez.

Marc Marquez masih akan absen di balapan MotoGP Amerika 2023. Hal tersebut karena pembalap berjuluk 'The Baby Alien' ini masih menderita cedera patah tulang ibu jari kanannya setelah tabrakan dengan pembalap Aprilia RnF Racing, Miguel Oliveira.

"Setelah pemindaian CAT terakhir, Marc Marquez dan tim medisnya, dipimpin oleh Dr. Ignacio Roger de Oña, di Ruber Internacional Hospital di Madrid telah memastikan metakarpal pertama masih dalam proses penyembuhan," kata keterangan resmi Repsol Honda seperti diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya.

"Setelah bekerja sama erat dengan Tim Repsol Honda dan HRC, semua yang terlibat telah memilih untuk membiarkan cedera sembuh sepenuhnya dan menghindari risiko yang tidak perlu," bunyi surat tersebut.