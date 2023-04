DFSK Tes Mobil Listrik Gelora E di Sumatera Utara, Rute Parapat ke Medan hanya Butuh Rp27.000

PIKIRAN RAKYAT - Brand otomotif asal China, DFSK menjajal kemampuan produk listriknya, Gelora E di wilayah Sumatera Utara. Bertajuk Gelora E Media Challenge Series 2023, uji coba ini dilakukan DFSK dengan mengambil rute Parapat ke Kota Medan.

Total panjang perjalanan kali ini sekitar 169 km. Dalam kesempatan ini, sebanyak 5 unit DFSK Gelora E digunakan.

Berbagai kontur jalan dilewati selama perjalanan. Mulai dari jalanan yang memanjak, kemacetan di ruas jalan luar kota, jalan tol hingga perkotaan.

PR & Media Manager PT Sokonindo Automobile, Achmad Rofiqi menjelaskan, rute perjalanan tersebut dipilih guna menggambarkan simulasi layaknya perjalanan kendaraan niaga dengan membawa barang bawaan dan penumpang.

Baca Juga: Former Democratic Party Chairman Anas Urbaningrum Released from Prison Ahead of 2024 Elections

Simulasi ini disebut Rofiqi dilakukan untuk menghadirkan suasana perjalanan yang natural, dan mendapatkan data yang mendekati kondisi sehari-hari.

"Pada challange kali ini kami fikir lebih menantang dengan tanjakan perbukitan sampai perkotaan. Terlebih kami memulai dari dekat Danau Toba yang menjadi salah satu dari destinasi wisata super prioritas yang mengandalkan kendaraan listrik di lingkungan tersebut," ungkapnya.

Perjalanan dimulai dari PLN ULP Parapat dan berakhir di PLN Medan. 5 unit mobil yang digunakan terdiri atas 2 orang penumpang serta membawa barang bawaan berupa paket sembako dengan berat sekitar 500 kg beras serta sembako lainnya.

Hasil terbaik pada DFSK Gelora E Media Challenge Medan ini baterai yang digunakan untuk perjalanan dari Parapat-Medan hanya membutuhkan 38% daya baterai DFSK Gelora E.