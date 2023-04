Penjualan Motor Honda Melesat 50 Persen di Q1 2023, Tembus 1,4 Juta Unit

PIKIRAN RAKYAT - PT Astra Honda Motor (AHM) mengklaim penjualan produk motornya di awal 2023 meningkat. Hingga mendekati akhir kuartal 1 (Q1), merk motor Jepang ini sudah menjual sebanyak 1,4 juta unit motor.

Lebih tepatnya, AHM sudah menjual sebanyak 1.435.685 motor hingga April 2023. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama (year on year/YoY), maka penjualan motor baru Honda naik hingga 50 persen.

Marketing Director PT Astra Honda Motor, Octavianus Dwi Prijanto Putro menyampaikan produk paling laris dari penjualan tersebut. Menurutnya, penjualan motor baru Honda masih didominasi oleh motor matik.

"Penjualan terbanyak masih di pegang oleh kelas motor matic yang hampir menguasai 90 persen," ungkapnya, Senin, 10 April 2023.

Untuk detailnya, Octavianus menyebutkan Honda Beat menjadi motor baru paling laris Honda selama Q1 tahun 2023. Kemudian penjualan disusul oleh produk matik lainnya.

"Paling besar itu masih tetap Beat, Scoopy. Untuk angka, kita belum bisa share ya berapa-berapanya," tutur Octavianus.

Meski AHM mengaku penjualan dalam negeri meningkat, kondisi berbeda terjadi untuk kondisi ekspor. Honda mengaku penjualan secara ekspor tahun ini malah mengalami penurunan.

Hal ini disebabkan oleh kondisi market negara tujuan dan aturan yang ditetapkan juga mengalami perubahan.