PIKIRAN RAKYAT - PT Toyota Astra Motor (TAM) Indonesia secara resmi telah meluncurkan mobil Toyota Corolla Cross pada Kamis, 6 Agustus 2020.

Resmi Meluncur di Indonesia, Berikut Harga dan Spesifikasi Toyota Corolla Cross

Toyota meluncurkan mobil ini melalui ajang virtual di Youtube bertajuk 'Introducing The All New Toyota Corolla Cross - Two Sides Of The Finest' yang dipandu oleh Direktur Pemasaran PT TAM Anton Jimmy Suwandi.

Anton menjelaskan bahwa tren SUV yang tinggi di Indonesia menyebabkan alasan mengapa Toyota mendatangkan mobil hybrid electric vehicle (HEV) ini masuk ke Indonesia.

"Saat ini pasar mobil SUV di Indonesia itu sedang tinggi. Demand dari masyarakat juga banyak terhadap mobil jenis ini.

"Inilah alasan mengapa Toyota mendatangkan HEV Toyota Corolla Cross di Indonesia. Agar mampu mewujudukan aspirasi masyarakat Indonesia," tutur Anton Jimmy Suwandi.

Sama seperti yang diluncurkan di Thailand bulan sebelumnya, Toyota Corolla Cross terdiri dari dua varian mesin yang bisa dipilih oleh para calon pembelinya.

Untuk varian pertama dengan tenaga bensin, Toyota Corolla Cross menggunakan dapur pacu mesin DOHC 1,8 liter milik Toyota dengan kode L2ZR-FE. Mesin tersebut bisa memuntahkan tenaga hingga 140 hp pada 6.000 RPM yang disertai dengan torsi maksimal mencapai 177 Nm pada 4.000 RPM.