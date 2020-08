Bocoran Harga dan Spesifkasi All New Toyota Cross yang Akan Meluncur Besok

PIKIRAN RAKYAT - PT Toyota Astra Motor (TAM) memastikan peluncuran All new Corolla Cross di Indonesia.

Dalam undangan resmi kepada redaksi Pikiran-Rakyat.com, peluncuran akan dilakukan Toyota besok, Kamis 6 Agustus 2020 dan dilakukan secara virtual.

Meski baru diluncurkan besok, namun harga serta spesifikasi Corolla Cross sudah terkuak.

Dari informasi yang dihimpun, All new Corolla Cross yang akan dipasarkan di Indonesia akan hadir dalam dua pilihan mesin.

Pertama mesin konvensional dan mesin berteknologi hybrid. Untuk kubikasi keduanya sama-sama berkapasitas 1.800cc. Sedangkan perbedaan ada pada mesin varian hybrid yang didukung motor listrik.

Bagian dalam dari mobil SUV Toyota Corolla Cross yang akan segera diluncurkan di Indonesia Paultan

Bocoran lain menyebut, All new Corolla Cross di Indonesia dilengkapi dengan power back door, lampu LED, electric seat and advanced drive mode, sunroof, serta berbagai fitur lain.

