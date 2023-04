Pertamina, Shell, Vivo Kompak Turun Harga Jelang Mudik Lebaran 2023, Simak Daftar Lengkapnya

PIKIRAN RAKYAT - Update terbaru harga bahan bakar minyak (BBM) terbaru awal April 2023. Pertamina, Shell, hingga Vivo kompak turun harga.

Sejumlah SPBU di Indonesia melakukan penyesuaian harga BBM yang dijual pada 1 April 2023. Akibat penyesuaian harga ini, sejumlah BBM yang dijual oleh Pertamina, Shell, hingga Vivo mengalami penurunan harga.

Pertamina tercatat menurunkan harga beberapa BBM nonsubsidi antara lain Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Sementara Shell menurunkan harga BBM jenis V Power, V Power Diesel, V Power Extra, hingga V Power Nitro.

Kebijakan ini juga diikuti oleh SPBU swasta lainnya yakni Vivo yang juga menurunkan harga BBM mereka jual per 1 April 2023.

Baca Juga: Polda Metro Jaya Periksa 10 Saksi Tekait Kecelakaan Anak Polisi Tabrak Pelajar di Jakarta Selatan

Seperti apa harga BBM terbaru pada 1 April 2023 dari SPBU Pertamina, Shell, dan Vivo, simak berikut ini:

Pertamina

(Aceh, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara)

Pertalite: Rp10.000 per liter (berlaku satu harga seluruh Indonesia)

Pertamax: Rp13.300 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.300 per liter (turun dari Rp15.100 per liter)

Dexlite: Rp14.250 per liter (turun dari Rp14.950 per liter)

Pertamina Dex: Rp15.400 per liter (turun dari Rp15.850 per liter)

Bio solar: Rp6.800 per liter

(Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan, dan Sulawesi)