Harga Kawasaki ZX4RR Rp239 Juta: Hanya Ada 40 Unit, Dijual dengan Sistem Undian

PIKIRAN RAKYAT - PT Kawasaki Motor Indonesia (KMI) resmi meluncurkan motor sport terbarunya, Kawasaki ZX4RR. Motor ini diluncurkan pada Senin, 27 Maret 2023.

Dalam acara peluncuran yang dilaksanakan online, Kawasaki mengumumkan harga ZX4RR ini. Kawasaki ZX4RR ini dijual dengan harga Rp239,9 juta untuk harga On The Road (OTR) DKI Jakarta.

Kawasaki Indonesia mendatangkan ZX4RR secara terbatas. Dalam pemasarannya, hanya akan tersedia 40 unit ZX4RR yang dijual di Indonesia.

Selain itu, calon pembeli tidak bisa langsung mendapatkan unit Kawasaki ZX4RR. Kawasaki Indonesia menggunakan sistem undian untuk pembeli Kawasaki ZX4RR.

Dalam keterangan resminya, President Director PT Kawasaki Motor Indonesia, Jin Inoue menyatakan ZX4RR menambahkan lini produk Kawasaki untuk produk motor sport.

"Kawasaki selalu bangga menjadi pioneer kelas baru di Indonesia," ujar Jin dalam acara peluncuran.

Kemudian, Head of Sales and Promotion PT Kawasaki Motor Indonesia Michael C Tanadhi menjelaskan mekanisme pembelian dari Kawasaki ZX4RR ini.

Kawasaki hanya menjual ZX4RR dalam satu varian saja dengan warna lime green. Untuk batch pertama hanya akan dihadirkan 40 unit di Indonesia.