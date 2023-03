Mobil Baru Honda Meluncur 30 Maret 2023: WR Tipe Manual atau All New CR-V?

PIKIRAN RAKYAT - PT Honda Prospect Motor (HPM) akan meluncurkan mobil baru. Mobil baru tersebut meluncur pada Kamis, 30 Maret 2023.

Kabar ini diketahui dari unggahan akun Instagram media sosial Honda yakni @hondaisme pada Selasa, 28 Maret 2023. Keterangan terkait peluncuran mobil ini juga didapat Pikiran-Rakyat.com melalui undangan yang diterima.

"PT Honda Prospect Motor akan kembali menghadirkan varian terbaru untuk melengkapi barisan mobil Honda di Indonesia," tulis Honda dalam undangan.

Tak diketahui secara pasti mobil baru apa yang Honda luncurkan 30 Maret 2023 ini. Tapi dalam unggahan akun Instagramnya, Honda memberikan bocoran teaser berupa gambar huruf 'W' berukuran besar.

"Will you be ready to meet this new excitement (Apakah kamu siap untuk menemui kesenangan baru ini)," kata unggahan Instagram @hondaisme.

Melihat kemungkinannya, cuman ada dua produk mobil baru Honda yang mungkin meluncur di Indonesia. Mobil tersebut adalah Honda WR-V tipe baru dan Honda CR-V hybrid.

Perlu diketahui Honda WR-V memang sudah meluncur di Indonesia sejak beberapa bulan lalu. Mobil SUV compact ini hanya diluncurkan dalam tipe transmisi matik saja.

Tipe paling rendah hingga tertinggi Honda WR-V adalah E CVT, RS CVT, dan RS CVT with Honda Sensing. Ada kemungkinan mobil baru yang dikeluarkan ialah Honda WR-V dengan transmisi manual. Hal ini bisa membuat mobil tersebut bisa lebih terjangkau dan bersaing dengan kompetitor seperti Daihatsu Rocky hingga Toyota Raize.