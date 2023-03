Mobil Baru Honda Meluncur 30 Maret 2023: Civic Baru atau All New CR-V?

PIKIRAN RAKYAT - PT Honda Prospect Motor (HPM) akan meluncurkan mobil baru. Mobil baru tersebut meluncur pada Kamis, 30 Maret 2023.

Kabar ini diketahui dari unggahan akun Instagram media sosial Honda yakni @hondaisme pada Selasa, 28 Maret 2023. Keterangan terkait peluncuran mobil ini juga didapat Pikiran-Rakyat.com melalui undangan yang diterima.

"PT Honda Prospect Motor akan kembali menghadirkan varian terbaru untuk melengkapi barisan mobil Honda di Indonesia," tulis Honda dalam undangan.

Tak diketahui secara pasti mobil baru apa yang Honda luncurkan 30 Maret 2023 ini. Tapi dalam unggahan akun Instagramnya, Honda memberikan bocoran teaser berupa gambar huruf 'W' berukuran besar.

"Will you be ready to meet this new excitement (Apakah kamu siap untuk menemui kesenangan baru ini)," kata unggahan Instagram @hondaisme.

Melihat kemungkinannya, cuman ada dua produk mobil baru Honda yang mungkin meluncur di Indonesia. Mobil tersebut adalah Honda Civic baru atau Honda CR-V hybrid.

Perlu diketahui Honda baru saja meluncurkan mobil sedan terbarunya, Honda Civic type R di beberapa negara salah satunya Australia. Sesuai dengan namanya, mobil ini sama seperti Honda Civic, tapi mendapatkan peningkatan di bagian tampilan dan juga performanya.

Honda Civic Type R generasi baru ini mendapat ubahan di bagian dapur pacunya. Mesin mobil ini menggunakan dapur pacu 2.0 liter empat silinder turbocharged. Mesin bisa menghasilkan tenaga hingga 315 HP diikuti torsi maksimum 420 Nm.